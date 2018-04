BACK TO BACH dalle suites per violoncello al Teatro Sociale

BACK TO BACH: a oggi e ritorno, è l’originale spettacolo in cartellone al Teatro Sociale di Camogli, domenica pomeriggio alle ore 17. Il Gruppo Promozione Musicale, organizza l’esibizione musicale con Nicola Ciaffoni, regista e attore e Luca Franzetti violoncello, un progetto nato dalla collaborazione tra Piccolo Teatro e Società del Quartetto di entrambi della città di Milano.

Il testo di Back to Bach è semplice e scorrevole, di ritmo veloce e s’integra alla perfezione con i brani meravigliosamente eseguiti da Luca Franzetti, dotato di una comunicatività anche espressiva e di parola quando interagisce con Ciaffoni e il pubblico. È veramente piacevole la dinamica che s’instaura tra i due interpreti in scena, un dialogo che ora fa sorridere e ora movimenta la vicenda, senza mai risultare confusionale o distrarre dal reale scopo della rappresentazione. Questo spettacolo è stato inserito nella “top five 2017” secondo la rivista Saltinaria.it

Biografia del musicista

Luca Franzetti, nato a Parma nel 1969, inizia a suonare il violoncello a 17 anni dopo aver studiato violino, chitarra e pianoforte. E’ stato primo violoncello in orchestra italiane quali la Toscanini di Parma, il Teatro Bellini di Catania e l’Orchestra Stabile di Bergamo, a 30 anni ricopre il posto di Primo Violoncello dell’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi e Riccardo Chailly è direttore stabile. Nel 2004 Franzetti inizia a collaborare con Claudio Abbado, entra nell’organico della sua ultima creazione, l’Orchestra Mozart di Bologna, in seguito, membro dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Queste collaborazioni durano ancora oggi. Franzetti è stato docente presso la Scuola di Musica Di Fiesole dal 2010 al 2015 per l’Orchestra Giovanile Italiana e dal 2013. L’Istituto Musicale di Reggio Emilia gli ha dato la cattedra di Violoncello, ruolo che tutt’oggi ricopre.

E’ stato invitato in Venezuela nel 2009 a partecipare, in qualità di docente e solista, al famoso El Sistema di Jose Antonio Abreu, progetto per il bambini dei barrios venezuelani, la vita, il pensiero, la concezione di tutta la musica di Luca, hanno avuto un radicale cambiamento: dopo essersi unito al progetto “Musicians for Human Rights” fondato da Alessio Allegrini, unitamente alla sua attività professionale, oggi segue un percorso di progetti umanitari, insegnando musica in luoghi dove la musica e la cultura sono cruciali per cambiare o addirittura salvare, vite umane. Nel 2010 si reca in Palestina, a Ramallah e nei territori occupati, per insegnare musica nei campi profughi. Quest’attività sta per interessare anche il Sudafrica, nelle township di Capetown e Sud America (Paraguay e Guatemala).

Attualmente è in sviluppo un progetto che riguarda la musica nelle carceri italiane, con l’intento di usare la divulgazione della musica come mezzo di riscatto e rieducazione. La sua carriera si focalizza sul repertorio solistico; esegue regolarmente recitals e concerti da solista in Italia, Svizzera Norvegia e Giappone, alcuni dei quali trasmessi sul canale Sky Classica HD. a metà tra la ricerca musicale continua e il bene che essa può portare nella società.

Biografia dell’attore.

Nicola Ciaffoni, nato a Verona nel 1986 è attore e regista. Nel 2011 consegue la Laurea Magistrale in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Verona. Nello stesso anno si diploma presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano fondata da Giorgio Strehler e diretta da Luca Ronconi di cui è stato allievo e attore. Ha lavorato come attore con Luca Ronconi, Andrea De Rosa, Federico Tiezzi, Marco Carniti, Laura Pasetti e Damiano Michieletto. Fa parte, assieme a Stefano Scherini e Giovanna Scardoni della “Associazione Culturale Mitmacher”con cui ha realizzato

DECAMERON451 e Iliade: mito di ieri guerra di oggi, monologo – quest’ultimo – che lo ha visto in scena per tre stagioni in cartellone al Piccolo Teatro di Milano. Ha lavorato in Italia e all’estero come assistente alla regia con Paddy Cunneen, Emanuele De Checchi e Laura Pasetti. Ha fondato la compagnia indipendente LOCCHI32, con la quale ha debuttato presso il Napoli Teatro Festival con il primo lavoro intitolato Save The World. Nel 2017, a seguito dell’incontro col violoncellista Luca Franzetti, ha interpretato e firmato la regia di Back to Bach – dalle suites per violoncello a oggi e ritorno, spettacolo co prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e dalla Società del Quartetto della città di Milano. ABov

Si ricorda che, al termine del concerto, è possibile cenare col musicista e gli organizzatori da un noto ristorante a Recco, a prezzo promozionale. Biglietti: interi € 22 – ridotto: soci GPM e under 26 € 15INFO e prenotazioni: 338 8855581- 0185 770703 – gpmusica@libero.itBiglietteria Teatro Sociale: tel. 01851770529, biglietteria@teatrosocialecamogli.it