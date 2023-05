Asta delle Stelle su Memorabid.com 27 cimeli di grandi campioni per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti!

Una maratona benefica di 4 mesi che si chiude con uno straordinario “sprint”. L’asta delle Stelle nello Sport a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti propone su www.memorabid.com/stellenellosport ben 27 cimeli autografati di campioni di diverse discipline sportive.

Una squadra formidabile che scende in campo per sostenere la Fondazione presieduta dal prof. Franco Henriquet che da quasi 40 anni è impegnata nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Ci sono Osihmen e Kvaratskhelia, Gilardino e Winks, Lorenzo Musetti e Francesca Clapcich, Gian Marco Tamberi e Viviana Bottaro, Numerose le discipline sportive coinvolte. Si parte dalla maglia celebrativa dello Scudetto del Napoli, autografata dai due big che hanno trascinato i partenopei sul trono d’Italia. Una chicca: la maglia rossoblù indossata da Alberto Gilardino autografata giovedì scorso in occasione del Galà delle Stelle in cui l’allenatore del Genoa è stato premiato per la promozione in Serie A. All’asta anche le maglie blucerchiate di Winks, Murru, Leris e Rincon.

Lorenzo Musetti, giovane e già affermato campione del tennis italiano, è presente con due maglie del Park Tennis Club Genova che ha autografato. Una è quella dello Scudetto vinto nell’estate 2020. La pallanuoto è rappresentata dalla maglia celebrativa della Pro Recco autografata da Matteo Aicardi, Albert Kart dalla calottina gara e dal costume del Bogliasco 1951 e dalla cuffia gara autografata dai giocatori dell’Iren Genova Quinto. Un cimelio prezioso per la vela arriva da The Ocean Race: è la maglia autografata di Francesca Clapcich del team 11th Hour Racing. Altre Stelle partecipanti sono il campione olimpico di salto in alto Gian Marco Tamberi, la sincronetta Costanza Di Camillo, i campioni del karate Nello Maestri e Viviana Bottaro (bronzo a Tokyo 2021). Ci sono anche i cimeli dei campioni paralimpici Simone Barlaam e Carlotta Gilli.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi in Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport fino al 31 maggio! Grazie alla partnership tra Stelle nello Sport e Memorabid ad oggi sono stati raccolti oltre 8.000 euro e grazie a questo “sprint finale” la somma da destinare integralmente alla Gigi Ghirotti potrà crescere ancora.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.