Bistro sul mare, giardini di via del Tritone area del depuratore Vernazzola

Bistro sul mare, Giardini di via del Tritone area del Depuratore, Sturla Vernazzola Circuito in musica II edizione Giovedì 1 giugno 2023

BLACKOUT

Iolanda Giardina – voce

Simone Napoleone – voce e chitarra

Paolo di Pietro – chitarra

Luca Andreacci – basso

Marco Lano – batteria

Giovedì 8 giugno 2023, ore 19.30

AFFINITÀ ELETTIVE

Claudio Traversa – chitarra e voce

Sofia Luz Arevalo– voce e cajòn

Giovedì 15 giugno 2023, ore 19.30

THE DEAD RABBITS

Andrea Unali – batteria

Luca Minetto – chitarra

Marco Bottini – basso e voce

Giorgio Sapienza – chitarra e voce

Giovedì 22 giugno 2023, ore 19.30

THE DINAMIK DUO

Max Fichera – voce e armonica

Andrea Gnocchi – chitarra, voce

Giovedì 29 giugno 2023, ore 19.30

DOÌS COM PERCUSSÂO feat. DADO SEZZI

Tiziana Baggetto – voce

Alessandro Melizzi – chitarra

Corrado “Dado” Sezzi – percussioni

“Circuito in musica”, rassegna di concerti organizzata da Circuito a cura di Romina Mognol per un aperitivo in musica sul depuratore di Sturla, prosegue nel mese di giugno alle ore 19.30 con cinque concerti, ogni giovedì alle ore 19.30.

Un appuntamento ormai consolidato che trasforma l’area dei Giardini sul depuratore di Sturla (via del Tritone) davanti al Bistrot Sivori in un club all’aria aperta, dove ascoltare musica dal vivo, cantare, ballare e stare in compagnia sorseggiando un aperitivo.

L’area, frequentata durante tutto l’anno, è stata riqualificata e attrezzata da Circuito e con la buona stagione offre un programma di intrattenimento che oltre ai concerti comprende l’arena cinematografica di cui presto sarà annunciato il programma.

“Circuito in musica” inizia giovedì 1º giugno alle 19.30 con i Blackout, un gruppo fondato nel 2018 che presenta un repertorio di hit internazionali, prevalentemente in acustico. Sarà un invito a cantare i brani immortali scelti da Iolanda Giardina (voce) con Simone Napoleone (voce e chitarra), Paolo di Pietro (chitarra), Luca Andreacci (basso) e Marco Lano (batteria).

La rassegna prosegue giovedì 8 giugno alle 19.30 con gli Affinità Elettive, ovvero Claudio Traversa (chitarra e voce) e Sofia Luz Arevalo (voce e cajòn), che propongono musica d’autore italiana e sudamericana, da De André a Mercedes Sosa. Il duo nasce nel 2016, si è esibito in diverse città italiane e ha in progetto un concerto di beneficenza a favore dell’Associazione Piccol Cuori ODV.

Il terzo appuntamento è giovedì 15 giugno alle 19.30 con The Dead Rabbits, una cover band dallo stile brit-punk composta da Andrea Unali (batteria), Luca Minetto (chitarra), Marco Bottini (basso e voce), Giorgio Sapienza (chitarra e voce).

Giovedì 22 giugno, sempre alle 19.30, spazio al blues con The Dinamik Duo. Max Fichera (voce e armonica) e Andrea Gnocchi (chitarra e voce) attingono ai grandi classici rivisitati dal loro sound. L’ultimo appuntamento del mese è giovedì 29 giugno (ore 19.30) con i Dois Com Percussâo Feat Dado Sezzi. Una serata di musica, racconti e poesia con Tiziana Baggetto (voce), Alessandra Melizzi (chitarra) e Corrado “Dado” Sezzi (percussioni). Un concerto tra grandi classici e brani contemporanei con un repertorio che spazia dalla bossa nova alla samba al choro e alla musica popolare brasiliana.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 12.