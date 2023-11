Assessore regionale Benveduti si dimette: lunedì il successore

Come già annunciato nelle scorse settimane, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti (Lega) oggi ha rassegnato le dimissioni al presidente della giunta Giovanni Toti per andare a ricoprire un nuovo incarico ad Ansaldo Energia. Lunedì si dovrebbe conoscere ufficialmente il nome del suo successore.

“È stato un percorso tortuoso – ha spiegato Benveduti – perché tempestato da emergenze, dal crollo del Ponte Morandi all’emergenza coronavirus, arrivando ai conflitti internazionali dei giorni nostri, che hanno scosso, ma non abbattuto grazie anche alle nostre azioni, la tenuta del tessuto economico ligure.

Allo stesso tempo affascinante e arricchente, professionalmente e umanamente parlando, che rifarei senz’altro.

Adesso, però, mi attende una nuova sfida, altrettanto importante e ricca di storia: Ansaldo Energia. Una realtà produttiva che ancora oggi rappresenta un’opportunità strategica di sviluppo industriale e occupazionale per Genova, la Liguria e l’Italia intera.

E’ un onore e un orgoglio per me poter mettere al servizio dell’azienda le mie capacità manageriali per aiutarla a inserirsi sempre più con un ruolo di leader nella filiera industriale energetica nazionale”.