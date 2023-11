SP 23, Senarega: domani riapertura Scoglina. Utilizzati esplosivi

“È prevista domani la riapertura al traffico del passo della Scoglina sulla SP 23, il crocevia tra le valli Fontanabuona, Aveto e Trebbia chiuso a inizio novembre a causa di una frana a seguito dell’ultima ondata di maltempo”.

Lo ha annunciato oggi il consigliere delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Genova Franco Senarega (Lega).

Domani alle 18 è prevista la riapertura al traffico della strada provinciale 23 interessata dalla frana e dalla successiva demolizione con l’esplosivo della parete rocciosa.

I lavori di sgombero del materiale roccioso e il ripristino della carreggiata sono in via di completamento, in modo da revocare il provvedimento di interruzione della viabilità.

Nel tratto di strada interessato dalla frana si provvederà alla posa di nuove reti paramassi e di un impianto semaforico a senso unico alternato, che regolerà la circolazione fino al termine di tutti gli interventi necessari.