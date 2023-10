Asl3 su allerta arancione, chiuso poliambulatorio Borgo Fornari

A Camogli l’ambulatorio mobile prelievi è sospeso

Lunedì 30 ottobre, a seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Ronco Scrivia, il Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari resterà chiuso al pubblico per tutta la giornata.

L’utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento. Per info: segreteria Distretto 10 tel. 010 849 9439

Si informa inoltre che, come previsto in caso di allerta meteo arancione e rossa, il servizio dell’ambulatorio mobile prelievi a Camogli è sospeso. Anche in questo caso l’utenza sarà ricontattata per un nuovo appuntamento.

Al momento non risultano ulteriori variazioni sull’accesso ai servizi. Nell’eventualità verrà effettuata specifica comunicazione. A comunicarlo è Asl3