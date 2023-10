Allerta, scuole superiori chiuse nello Spezzino

Il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, in seguito all’allerta meteorologica Regione Liguria che comporta, per la giornata del 30/10/2023 a partire dalle ore 00.00 del 30/10/2023, lo stato di allertamento arancione per temporali e piogge diffuse, per bacini piccoli e medi e grandi, ha ritenuto necessario ridurre il rischio per gli studenti delle istituzioni scolastiche.

Per questo ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata del 30/10/23 a partire dalle ore 00.00 del 30/10/2023.