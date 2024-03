Hitachi Rail Experis per il reinserimento e la formazione di professioniste inoccupate

Hitachi Rail e Experis hanno avviato il progetto “High Speed Talent Women ReStart”, mirato al reinserimento professionale e alla formazione di donne con spiccate capacità tecniche e manageriali.

Le candidature sono aperte per il programma “High Speed Talent Women ReStart”, un’iniziativa collaborativa tra Hitachi Rail e Experis, rivolta a donne talentuose che desiderano rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di inattività.

Il programma offre l’opportunità di assumere immediatamente sette professioniste, con contratto a tempo indeterminato, per lavorare presso le sedi Hitachi Rail di Genova, Torino, Pistoia e Napoli.

Le candidate selezionate saranno inserite in ruoli chiave come Project Planner o Project Manager Support e parteciperanno a un’intensa fase di formazione sulle metodologie, gli strumenti e i processi aziendali, prima di essere coinvolte in progetti complessi nel settore della mobilità sostenibile.

Cristiana Cusani, Senior Director Operational HR Italy, Spain & Branches di Hitachi Rail, commenta l’importanza di valorizzare le professionalità femminili in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini e l’impegno di Hitachi Rail verso la diversità e l’inclusione.

“Abbiamo promosso il progetto High Speed Talent Women ReStart – commenta Cristiana Cusani, Senior Director Operational HR Italy, Spain & Branches Hitachi Rail –con lo scopo di contribuire a valorizzare le professionalità femminili anche in un settore industriale che per tradizione vede ancora una bassa percentuale di lavoratrici. Quest’iniziativa, in linea con la nostra strategia di diversity and inclusion, è fondamentale per consentire a donne di talento di reintegrarsi nel mondo del lavoro e contribuire, allo stesso tempo, alla riduzione del divario di genere in particolare nel nostro settore. Siamo consapevoli del grande lavoro ancora da fare in materia di inclusione ma siamo orgogliosi di aver mosso un ulteriore e importante passo in questa direzione”.

Salvatore Basile, Direttore di Experis Italia, sottolinea l’obiettivo del progetto di colmare il gender gap nei settori tecnici attraverso un percorso formativo manageriale e tecnico altamente professionale.

“Siamo molto orgogliosi di presentare ’High Speed Talent Women ReStart’ nato dalla collaborazione con Hitachi Rail. Si tratta di un progetto di valore che permette di sostenere il reinserimento lavorativo di professioniste di talento, offrendo loro tutte le competenze necessarie ad affrontare questa nuova sfida”, ha dichiarato Salvatore Basile, Direttore di Experis Italia. “Un’iniziativa che vuol essere esempio concreto di inclusione perché punta a colmare un gender gap nei settori tecnici investendo, attraverso un percorso altamente professionalizzante, sulla formazione manageriale e tecnica. Siamo, infatti, fermamente convinti che proprio la formazione rappresenti la migliore strada per sostenere la crescita professionale delle donne in tutti gli ambiti lavorativi”.

Il programma prevede una fase di selezione, seguita da un percorso intensivo di formazione tecnica in azienda, tenuto da tecnici Hitachi Rail e professionisti del settore. Le partecipanti riceveranno un attestato di frequenza NFT, garantendo l’autenticità delle qualifiche ottenute.

Per candidarsi e ottenere ulteriori informazioni sul progetto è possibile visitare il sito: https://www.experis.it/experis-academy/High-Speed-Talent-Women-ReStart