Amt, cani a bordo senza biglietto: il piano continua nel 2024.

Amt Genova conferma la politica di trasporto gratuito per gli animali d’affezione sui mezzi pubblici anche per l’anno 2024. Ilaria Gavuglio, presidente dell’azienda Amt, ha ufficializzato la decisione, evidenziando il successo ottenuto dalla sperimentazione avviata lo scorso aprile 2023.

«Vogliamo proseguire con questa iniziativa visto il gradimento riscontrato nei primi mesi di sperimentazione. Riconosceremo la gratuità anche per tutto il 2024, lo riteniamo un segnale di attenzione verso tutti i cittadini che sempre più numerosi ampliano le loro famiglie adottando un amico a quattro zampe.

Estendere la gratuità a tutti gli animali d’affezione è un modo per incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto pubblico ma sempre rispettando il regolamento di viaggio». Ha affermato Gavuglio.

Canini, felini e altri amici pelosi potranno continuare ad accedere gratuitamente a autobus, metropolitane, ascensori e altri mezzi gestiti da Amt Genova. Questa estensione della gratuità rappresenta un ampliamento significativo rispetto alle precedenti regole che contemplavano solo cani e gatti di taglia piccola e media, salvo alcune eccezioni come cani guida e animali trasportati in apposite gabbie o contenitori di dimensioni massime di 85x75x40 cm.

Restano in vigore le regole per il trasporto dei cani: è obbligatoria la museruola, anche per gli esemplari di taglia ridotta se previsto dalla razza. Devono essere tenuti al guinzaglio il più vicino possibile al loro conduttore, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere trasportati in braccio o in borsa.

Durante il viaggio, è fondamentale che gli animali non arrechino disturbo agli altri passeggeri e non ostacolino i passaggi o le aree di salita e discesa. Amt Genova auspica che questa politica favorisca l’utilizzo del trasporto pubblico, mantenendo un rispetto per le norme stabilite per garantire un viaggio confortevole per tutti i passeggeri.

Matteo Campora l’assessore alla Mobilità, spiega:

«L’iniziativa è piaciuta ai genovesi e siamo contenti di portarla avanti nell’ottica di promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico tra tutti i cittadini, anche i padroni di animali che, fino a qualche tempo fa, potevano essere disincentivati a prendere il bus per i criteri sulle misure. l’impegno con AMT è di progressivamente estendere la gratuità del servizio per incentivare l’uso del mezzo pubblico e coinvolgere anche i possessori di animali è un doveroso gesto di civiltà».

Commenta Francesca Corso, assessore agli Animali.

«L’estensione anche a tutto il 2024 della gratuità per gli animali d’affezione conferma la bontà della sperimentazione fatta durante quest’anno ormai al termine. viaggiare gli animali d’affezione, gratuitamente, ma sempre nel rispetto del regolamento di viaggio è un incentivo in più a prendere i mezzi pubblici, lasciare le auto private a casa e quindi rispettare l’ambiente e la città che consegneremo alle future generazioni».

Dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana.

«Sono soddisfatto che anche per il 2024 possa proseguire il trasporto gratuito degli animali d’affezione sui mezzi pubblici. Scelta che si è già dimostrata di fondamentale importanza poiché favorisce la coesione sociale e il benessere degli stessi animali domestici. L’eliminazione dei costi associati al trasporto dei cani permette a più persone di usufruire dei mezzi pubblici insieme ai propri amici a quattro zampe, incoraggiando la socializzazione e promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile. Ricordo inoltre che è obbligatorio a bordo dei mezzi l’uso di museruola e guinzaglio corto; pertanto, confido nel buonsenso dei proprietari al fine di evitare problematiche con altri animali di affezione o, ovviamente, arrecare disturbo agli altri passeggeri». ABov