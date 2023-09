Allerta meteo gialla in Liguria: le disposizioni del Coc e le previsioni

Il Coc, Centro Operativo Comunale, si è riunito nella serata di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta meteo gialla per temporali dalle ore 8 alle ore 16 di domani, sabato 16 settembre, sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Nel corso della giornata di sabato, una vasta perturbazione interesserà l’Europa ed il Mediterraneo occidentali. Tale configurazione potrebbe portare condizioni di spiccata instabilità anche sulla Liguria, con formazione di strutture temporalesche localmente intense che potrebbero interessare il territorio regionale in maniera disomogenea. Tuttavia, lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei Volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrogeologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito https://smart.comune.genova.it/

Le previsioni meteo dei giorni a venire fino a domenica

OGGI VENERDI’ 15 SETTEMBRE: Nelle ore centrali condizioni d’instabilità nell’interno con possibi temporali di calore più probabili su Alpi Liguri e Appennino di Levante con bassa probabilità di fenomeni forti su A ed E.

DOMANI SABATO 16 SETTEMBRE: Il transito di un impulso perturbato in quota associato a un’avvezione caldo-umida nei medi livelli determina precipitazioni da sparse a diffuse in spostamento da Ponente a Levante con alta probabilità di temporali forti o organizzati, più probabili tra la mattinata e il pomeriggio.

Nel pomeriggio rinforzo dei venti da est, nordest lungo la costa di A fino a localmente forti sui capi esposti. Nelle ore centrali mare localmente molto mosso sulla costa di A.

DOPODOMANI DOMENICA 17 SETTEMBRE: Nelle prime ore della notte residua instabilità con possibili rovesci o temporali d’intensità al più moderata.

All’entrata in vigore dell’allerta

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso

pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt

sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria:

https://allertaliguria.regione.liguria.it/

sito del Comune di Genova: https://smart.comune.genova.it/protezionecivile

È anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@GenovaAlert”

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.