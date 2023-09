Andrea Cionci presenta a Genova il suo “Codice Ratzinger”, già 18mila copie vendute.

Domenica 17 settembre 2023 alle ore 15:00, allo SPACE4BUSINESS, in viale Brigata Bisagno 2/25-26, scala sinistra, avrà luogo la presentazione del libro “Codice Ratzinger” di Andrea Cionci, edito da ByoBlu (340 pagg.). Pubblicato il 25 maggio 2022 è diventato ben presto un bestseller italiano (circa 18.000 copie vendute) secondo le classifiche del Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli.

A tutt’oggi è tradotto anche in diverse lingue straniere. Ratzinger e Bergoglio, un Papa e il suo Antipapa. Il libro di Andrea Cionci racconta cosa è veramente successo tra l’11 febbraio 2013 – quando Benedetto XVI comunicò le sue dimissioni – al successivo primo marzo, quando ebbe inizio il Conclave che avrebbe eletto Papa Francesco.

“Codice Ratzinger” riassume l’inchiesta composta da oltre 500 articoli sulle testate Libero, ByoBlu, RomaIT e condotta per più di tre anni dal giornalista Andrea Cionci.

Basata sul Diritto Canonico, sulle dichiarazioni di Papa Benedetto XVI e suffragata dai pareri di non pochi insigni studiosi italiani e stranieri, l’indagine svela la verità sulla “sede totalmente impedita” e illustra il raffinatissimo sistema comunicativo usato da Benedetto XVI, in esilio all’interno delle mura vaticane.

Giuridicamente l’istituto di “papa emerito” non esiste e, per nove anni, Benedetto XVI ha continuato a ripetere: «Il papa è uno solo»… senza spiegare mai quale fosse dei due.

Nella Declaratio con cui si “dimise” nel febbraio 2013, autorevoli latinisti individuarono subito errori e anomalie nella sintassi, benché papa Ratzinger tre anni più tardi affermasse: «Ho scritto la Declaratio in latino per non commettere errori». Come sono possibili tutte queste incongruenze per un teologo coltissimo e raffinato latinista? E se davvero papa Benedetto avesse voluto abdicare, perché continuò a vivere in Vaticano, vestendo la talare bianca, conservando il nome pontificale e altre prerogative da pontefice regnante?

Questo complicato mosaico è stato rigorosamente ricomposto, tessera per tessera, in “Codice Ratzinger” e lo scenario che si configura – non smentito da nessuno, nemmeno da Benedetto XVI in persona – è di importanza millenaria.

Questa di Genova è la più recente di circa 60 conferenze organizzate spontaneamente dai lettori, da settembre 2022, in altrettante città in tutta Italia.

Andrea Cionci, romano di nascita, è storico dell’arte, giornalista e scrittore. Si occupa di storia, archeologia, ambiente e religione per alcune delle più importanti testate nazionali. Diplomato in Conservatorio, cultore di opera lirica, ha ideato il metodo educativo “Mimerito” sperimentato con successo dal MIUR in 200 classi scolastiche italiane. Promotore dello studio scientifico – di risonanza internazionale – sulle reliquie attribuite a Plinio il Vecchio, è stato giornalista embedded nei teatri operativi di Afghanistan e Libano, così come reporter in esplorazioni survivalistiche sui monti del Kenya e dell’Himalaya. Ha pubblicato il saggio di ambito musicologico Il tenore collezionista (Nardini, 2004), contribuendo alla riscoperta di Evan Gorga, primo interprete della Bohème pucciniana. Scrive spesso di storia militare ed è stato ispiratore della ricostruzione del Fiat 2000, primo carro armato italiano. Ha debuttato nella narrativa con il romanzo Eugénie (Bibliotheka, 2020).

Lo scorso 14 luglio 2023 Andrea Cionci, in quanto autore di “Codice Ratzinger”, è stato insignito del Premio Internazionale Cartagine 2023 con una cerimonia svoltasi in Campidoglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca.

F.RIC.