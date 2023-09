Una pensionata genovese di 79 anni oggi è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da uno scooter in via Albaro, nell’omonimo quartiere genovese, mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica.

La 79enne è stata stabilizzata e intubata e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori della sezione Infortunistica della Polizia locale di Genova.