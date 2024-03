Al Teatro Rina e Gilberto Govi The Watch plays Genesis premieres

Venerdì 15 alle 21, ma la data genovese è sold out da oltre un mese

Venerdì 15 marzo alle ore 21 al Teatro Govi di Genova È sold out dal oltre un mese la data genovese del tour europeo dei The Watch.

Impegnati da settembre 2023 nelle più importanti piazze europee e britanniche, The Watch celebrano il 50esimo anniversario dell’iconico album Selling England by the Pound del 1973 dei Genesis, che includerà anche molti brani dell’album Foxtrot.

Nessun’altra band riesce a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni dei Genesis

come The Watch.

La loro tecnica esecutiva e l’energia presente sul palco rendono i loro spettacoli un’esperienza unica grazie alla qualità delle loro performances e a una voce che, come nessun’altra, si avvicina a quella del giovane Peter Gabriel degli anni ’70.

Steve Hackett (Genesis lead guitarist) ha dichiarato: “The Watch sono una band di musicisti davvero talentuosi che vi consiglio di andare a vedere”.

Paul Whitehead (Genesis graphic artist): “Sono la band che più di ogni altra mi ricorda la magia dei primi Genesis…”

UK Prog Newsletter: “Quel che è unico qui è la voce, così simile a quella di Peter Gabriel di quegli anni…”

ECHO-News UK: “E’ come una macchina del tempo per coloro i quali andavano ai concerti in quegli anni e vogliono rivivere le stesse emozioni…”

Appuntamento venerdì 15 marzo al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com.