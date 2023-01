Al Sipario strappato si ride con “I manezzi pe maià ‘na figgia”, sabato 14 alle 21 al teatro di Arenzano in scena l’opera di Bacigalupo

Al Sipario Strappato si ride con “I manezzi pe maià ‘na figgia”, portato in scena dalla compagnia La Torrretta per la regia di Lorenzo Morena. Si tratta di una divertente (e forse la più popolare) rappresentazione goviana che la compagnia propone senza cadere in scontate imitazioni del comico genovese, ma cercando di esaltare la potenzialità interpretativa dei protagonisti e di tutti gli attori comprimari.

La vicenda – narrata in dialetto genovese – contrappone le figure di due genitori: la madre Giggia pronta a fare carte false (i cossidetti “manezzi”) per poter sposare la figlia nel modo migliore, ed il padre, Steva, dallo spirito più pratico e realista, ma succube ed accomodante, che si trova a dover suo malgrado subire le decisioni della moglie.

Giggia è la classica figura di moglie un po’ despota, capricciosa ed ambiziosa al punto da voler far sposare la figlia al figlio di un senatore, ma non mancheranno le sorprese.

Si tratta di un testo molto popolare e conosciuto anche fuori dalla Liguria, forse grazie al fatto che attorno a tutti i personaggi gravitano situazioni imprevedibili e comiche nelle quali tutti si possono immedesimare e riconoscere.

La compagnia La Torretta è nata nel 1980, esprimendosi all’inizio prevalentemente con spettacoli in lingua tra cui “Trappola per topi”, “Da giovedì a giovedì”, “Arsenico e vecchi merletti” e altri. Negli anni ’90, visto l’interesse crescente per la prosa dialettale, la compagnia s è avventurata nel filone in vernacolo. Ha portato in scena le più note commedie del repertorio goviano e di altri autori liguri.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.Info e prenotazioni: 3396539121