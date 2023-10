Africano ubriaco gira col coltello in mano nei caruggi: preso dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Genova hanno denunciato un 30enne del Gambia, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Nel Centro storico, in vico del Serriglio, in evidente stato di ebbrezza alcolica il giovane africano è stato fermato per un controllo identificativo e, perquisito, è stato trovato in possesso del coltello.

La lama è stata sequestrata.

Inoltre, i carabinieri hanno notificato all’africano l’ordine di allontanamento dal Centro storico genovese.