Magistrati nella bufera, nuovo video della giudice che inveisce contro la Polizia

Pro migranti e con la sinistra, altro che (taluni) magistrati imparziali. Ormai non ci sono più dubbi.

Ieri è spuntato un altro video chiarificatore della giudice pro migranti che, insieme a estremisti di sinistra, nel 2018 aveva partecipato alla manifestazione di protesta contro la Polizia e l’allora ministro dell’Interno e attuale vicepremier Matteo Salvini durante il fermo della Nave Diciotti.

Le immagini esclusive sono state girate da Stefano Bertolino per l’agenzia LaPresse.

Nel video si vede e si sente chiaramente che la giudice, insieme a quelli dei Centri sociali e altri estremisti di sinistra, inveisce contro i poliziotti.

La giudice Iolanda Apostolico, che l’altro giorno ha liberato dal Cpr di Pozzallo alcuni migranti tunisini, però, è stata difesa dal corporativismo dei suoi colleghi e da esponenti della sinistra. Non ha presentato le dimissioni, né è stata rimossa dal suo incarico istituzionale per cui dovrebbe apparire e non soltanto essere imparziale.

Fatti che hanno scatenato le polemiche e una bufera sui magistrati italiani politicizzati.

“L’esclusivo video di LaPresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le Forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, ma alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni immediate” hanno commentato dalla Lega di Salvini.

Altro che imparziali, pro migranti e a fianco dei Centri sociali: bufera sui magistrati

ESCLUSIVA LAPRESSE: La giudice Apostolico alla manifestazione di Catania nel 2018

