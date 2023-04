About jazz #02 & international jazz day la rassegna targata jazz club chiavari REDEMMA feat. CRISTIANO ARCELLI venerdì 21 aprile 2023

Venerdì 21 aprile alle ore 21:30 all’Auditorium San Francesco di Chiavari ospiterà il primo concerto di “About Jazz #02”, sul palco il RedEmma Trio che per l’occasione ospita il sassofonista Cristiano Arcelli.

Quella chiavarese sarà l’occasione per ascoltare “To Keep The Clouds Company” il loro nuovo lavoro discografico che sta riscuotendo notevoli consensi di critica e di pubblico. Un album caratterizzato da composizioni originali, a loro firma, ad eccezione di Waterfalls brano di Sir Paul McCartney. Il loro percorso artistico si focalizza su una continua ricerca stilistica ed espressiva, caratterizzata da un forte ascolto reciproco che consente di reinventare ogni volta la propria musica in modo inedito. Il gruppo non si pone limiti di repertorio, il quale è principalmente composto di brani originali di impronta jazzistica con riuscite contaminazioni rock, soul, funk e di world music, un insieme musicale che da luogo ad un flusso improvvisativo libero ed estemporaneo.

Insieme ai RedEmma, al secolo Matteo Pontegavelli (tromba), Michele Paccagnella (chitarra) e Giacomo Ganzerli (batteria), ci sarà, ospite della serata, l’alto sassofonista Cristiano Arcelli, raffinato compositore, apprezzato arrangiatore ed elegante solista. Si è esibito su grandi palcoscenici internazionali come Umbria Jazz, Torino Jazz Festival, Jazz at Lincoln Center (NY), Cartagena Music Festival, Casa del Jazz, European Jazz Expo, Maison de la culture de Grenoble, New Morning (Paris), Saalfelden Jazz Festival, Beijing Internationl Jazz Festival, Teatro Regio (Torino), Auditorium Parco della Musica.

“About Jazz #02” proseguirà con il concerto del primo maggio con Stefano Bedetti Organ Trio feat. Giovanni Falzone , concerto che inaugurerà la nuova arena all’aperto realizzata dall’amministrazione all’interno del parco di Villa Rocca, nella zona attigua a via Mafalda di Savoia. Il concerto del primo maggio sarà anche l’occasione per festeggiare l’International Jazz Day 2023, l’evento che l’UNESCO nel 2012 ha ufficialmente designato il 30 aprile come giornata mondiale del jazz ed ogni anno si celebra questa forma d’arte per promuovere la pace e il dialogo tra le culture.

Tutti gli spettacoli sono organizzati dal Comune di Chiavari e dall’assessorato al turismo, con la direzione artistica di Rosario Moreno e del Jazz Club Chiavari, avranno inizio alle ore 21:30, sono ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti.