A Tagliafico il Premio Espoarte e l’ Arteam Cup

Il fotografo alessandrino Marco Tagliafico si è aggiudicato la sezione fotografia e quella assoluta del concorso artistico nazionale promosso dall’ Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV) ed organizzato con il patrocinio del Comune di Savona. Per il secondo anno consecutivo, la mostra finale dei 70 artisti finalisti è stata ospitata a Savona all’interno del Palazzo del Commissario sulla Fortezza del Priamàr. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala della Sibilla alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, di Livia Savorelli (co-curatrice insieme a Matteo Galbiati) e del presidente di Arteam Diego Santamaria.

Giovanni Lombardini, Alice Padovani e Marco Tagliafico si sono aggiudicati la Arteam Cup 2023 rispettivamente nelle sezioni Pittura, Scultura e Fotografia. Il vincitore assoluto del concorso Tagliafico si è anche aggiudicato il Premio Espoarte. La giuria era composta da Daniele Capra (critico d’arte e curatore indipendente), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Azzurra Immediato (storica dell’arte, curatrice e critica), Mattia Lapperier (storico dell’arte, curatore indipendente e docente), Giulia Ronchi (Direttrice Responsabile di Exibart) e Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte, membro interno di Espoarte).

Per Tagliafico oltre ai premi la residenza d’artista a Matera con mostra personale presso Momart Gallery, residenza da CasermArcheologica a Sansepolcro (AR), produzione di una mostra fotografica da parte di Studio Berné di Legnano (MI), monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024.

Per Lombardini (Mulazzo di Coriano, Rimini, 1950) è risultato vincitore della sezione Pittura oltre al premio una mostra personale da ArteA Gallery di Milano, una mostra personale al Tomav – Torre Moresco Centro Arti Visive di Moresco (FM), una monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024.

Per la Padovani (Modena, 1979) oltre al premio una mostra personale a Forte Strino (Vermiglio, Trento), residenza di 7 giorni presso la Dino Zoli Textile di Forlì (FC), una mostra personale negli spazi della Fondazione Dino Zoli di Forlì (FC), una residenza di 7 giorni presso Officina 900 ad Albisola Superiore (SV) ed una monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024.

Sono stati conferiti anche altri premi: Premio speciale under 30 a Federica Gottardello, Camilla Gurgone, Simone Scardino, Giuliano Vaccai; Premio residenza d’artista Cascina Granbego a Martina Cioffi; Premio editoriale Espoarte a Navid Azimi Sajadi e Ivano Troisi; Premio editoriale Segno a Monica Gorini e Filippo Riniolo.

L’ Arteam Cup 2023, giunta all’ottava edizione, è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Savona. L’Associazione Culturale Arteam ha inoltre lavorato in stretta sinergia con importanti realtà culturali italiane per garantire ai vincitori premi e residenze di valore, inseriti in un percorso professionalizzante. Partner dell’edizione 2023 sono stati: Forte Strino, Comune di Vermiglio; Castello Visconteo, Comune di Pagazzano, Fondazione Dino Zoli e Dino Zoli Textile, Forlì, Tomav – Torre Moresco Centro Arti Visive, Moresco (FM), ArteA Gallery, Milano, Momart Gallery, Matera; CasermArcheologica, Sansepolcro (AR); Studio Berné, Legnano (MI); Cascina Granbego, Sassello (SV); Officina 900, Albisola Superiore (SV); Vanillaedizioni, Albissola Marina (SV).

CLAUDIO ALMANZI