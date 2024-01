Aggredita agente della polizia locale, nei guai una coppia

E’ successo in via Gramsci, l’agente voleva rimuovere un’auto

Una pattuglia della Polizia locale genovese è stata aggredita questa notte in via Gramsci, all’altezza della Commenda.

La pattuglia stava per rimuovere un veicolo, parcheggiato irregolarmente in uno stallo per disabili.

All’arrivo degli agenti il proprietario dell’auto, un italiano di 45 anni e una donna di 30, si sono avventati su di loro.

Per contrastare l’aggressione, un agente della Polizia Locale, che è stata spinta dalla donna contro un muro, ha utilizzato lo spray urticante.

L’agente è stata trasportata al Pronto Soccorso del Galliera in codice verde, dove è stata medicata con una prognosi di 7 giorni per delle lesioni alla testa.

Sul posto è giunta una seconda pattuglia della Polizia locale, che ha fermato la furia dei due e li ha portati in Questura.

L’uomo e la donna sono stati entrambi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, gli arresti sono stati convalidati e questa mattina si è svolto il processo per direttissima.