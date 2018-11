SAVONA. 5 NOV. 110 velisti hanno preso parte al largo di Andora ad una spettacolare edizione della Mistral Cup. La gara di livello internazionale, riservata agli Optimist, è stata organizzata in maniera impeccabile dal Circolo Nautico Andora ed è stata vinta dal varazzino Luca Riccobene Sforza. Fra i cadetti si è invece imposto il monegasco Matteo Asscher.

La flotta, composta da oltre cento vele, si è data battaglia, in maniera spettacolare, per due giorni, con una Tramontana di intensità variabile fra i 15 ed i 22 nodi. Il meteo ha consentito al comitato di regata di far disputare ben sei prove per gli juniores e quattro per la categoria dei cadetti.

Buone le prestazioni dei liguri che, oltre alla vittoria di Luca Riccobene Sforza del Club Nautico Varazze, hanno piazzato Matteo Mulone (Ilva) sul podio fra gli Juniores e sua sorella Martina Mulone (Ilva), quarta fra i Cadetti, ma prima in campo femminile. La squadra vincitrice della vela, messa in palio dal Circolo Nautico Andora, in collaborazione con la veleria Olimpic Sails, è stata invece vinta dalla compatta squadra svizzera dello Yacht Club Ascona.

Queste le classifiche.

Juniores: 1) Luca Riccobene Sforza (Varazze CN),11; 2) Andrea Sirtori (CV Bellano),15; 3) Matteo

Mulone (Circolo Nautico Ilva),19; 4) Federico Perdicaro (Svizzera), 22; 5) Filippo Piacentini (Circolo Velico Bellano), 31; 6) Edoardo Guerriero (Circolo Nautico Ilva), 34; 7) Corrado Cicconetti (Circoli Velici Vernazzolesi), 40; 8) Bodhi Van Der Linden(Principato di Monaco, YC Monaco), 42; 9) Filippo Vulcanile (CC VV Vernazzolesi), 43; 10) Matteo Plodari (Lega Navale Milano), 46.

Cadetti: 1) Matteo Asscher (Principato di Monaco, YC Monaco), 5; 2) Enea Luatti (Circolo della vela AltoLari), 9; 3) Niccolò Carrara (YCAS), 9; 4) Martina Mulone (Circolo Nautico Ilva), 15; 5) Filippo Chiandussi (LNI Milano), 17; 6) Irma Fedeli (Varazze CN), 18; 7) Shari Carrara (Svizzera), 19; 8) Edoardo Pastorino (C.N. Ilva), 23; 9)Ludovica Pastorino (CCVV Vernazzolesi), 27; 10) Emma Alice De Bernardi (C.V.Cernobbio), 27.

PAOLO ALMANZI