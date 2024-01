A marzo Alassio capitale dello sport con Torneo delle Regioni

Dodici partite da disputare, 8 squadre e un indotto di mille persone

La città di Alassio si appresta a fare da capitale, dal 23 al 25 marzo, al Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione sportiva organizzata dalla Figc nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

A suggellare questo importante momento, si è svolto nella giornata di ieri, martedì 30 gennaio, un incontro al Comune di Alassio al quale hanno partecipato il Presidente Regionale della Figc Giulio Ivaldi, il responsabile del Centro Tecnico Federale di Alassio Enrico Pira e il Presidente della società Baia Alassio Auxilium Andreino Durante.

Ad accoglierli il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e il Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere con incarico allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, i quali hanno dichiarato: “Siamo onorati di ospitare ad Alassio, a marzo, il più importante torneo della lega dilettantistica della Figp. Un appuntamento di estrema rilevanza per la nostra città, che sottolinea il suo ruolo di primissimo piano nello sport ai più alti livelli, frutto dell’impegno della nostra Amministrazione in sinergia con la società partecipata Gesco che gestisce le nostre strutture sportive. Ma non solo: questa è infatti un’occasione davvero importante che porterà un notevole indotto in termini di presenze nella nostra città, offrendo un grande vantaggio alle strutture ricettive, ai ristoranti, ai bar e alle attività commerciali”.

Insieme a loro, ha preso parte all’incontro il Dirigente del Comune di Alassio e Comandante della Polizia Locale Francesco Parrella.