A Chiara Bleve il Concorso Pianistico Città di Albenga

SAVONA – E’ di Santa Lucia di Piave ed ha solo 17 anni la vincitrice del 36esimo Concorso Pianistico “Città di Albenga”: si chiama Chiara Bleve ed ha stupito la giuria ed il pubblico del San Carlo con una splendida Ciaccona di Bach-Busoni.

Allieva del Maestro Giorgio Lovato, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di quattro anni con lo zio Tiziano Nadal e dal 2016 è allieva del Maestro Lovato presso la Scuola di Musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto. Dal 2017 si è esibita nell’ambito di numerosi Festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, mentre a 10 anni già aveva debuttato in concerto con orchestra (ensemble d’archi, Orchestra Filarmonici Friulani, Accademia d’Archi Arrigoni, Orchestra San Marco Pordenone e FVG Orchestra, con le quali ha eseguito i due concerti per pianoforte e orchestra di F. Chopin). Si sta specializzando frequentando i Corsi Internazionali di Perfezionamento della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro e continua a cercare di migli orarsi seguendo masterclass con importanti maestri, tra i quali Boris Petrushansky e Roberto Giordano all’Accademia pianistica di Imola.

A Chiara la Giuria di Albenga ha assegnato il primo premio assoluto con 98/100. La giovane pianista veneta avrà adesso la possibilità di esibirsi in altri prestigiosi concerti potendo vantare questa vittoria ingauna così importante, e potremo riascoltarla il prossimo anno al concerto di apertura del 37esimo Concorso Pianistico Città di Albenga- Memorial Maria Silvia Folco. Nelle altre categorie questi i vincitori. Categoria Prime Note: Zhou Kimberly 98 primo assoluto; Cat. A: Miliani Evan 98 primo assoluto; Cat. B: Tito Dimitri 98 primo assoluto; Cat. C: Bresciani Riccardo 98 primo assoluto; Cat D: Ursic Tina 98 primo assoluto; Cat E: Zhou Melody, 98 primo assoluto; Cat. F: Randazzo Andrea 98 primo assoluto; Cat H: Di Cesare Gabriele Martino 96 primo premio; Cat I: De Paola Daniele Oreste 98 primo assoluto; Eccellenza: Coppin Guido 92 Terzo Classificato; Eccellenza: De Santis Sara 95 Seconda Classificata. Nella sezione Amatoriale si sono distinti, nella categoria Senior con giudizio “ottimo” Gerardo Gennari, Filippo Falchero e nella Categoria Senior 4 mani Tallarini Claudia è Gandini Massimiliano.

“Organizzare il concorso pianistico– commenta Isabella Vasile, direttrice artistica- implica un lavoro grandissimo, è sempre qualcosa di molto intenso, ma come ogni anno ne vale la pena. Questi giovani talenti che ad ogni edizione si incontrano sono bravissimi e sono uno sprone per tutti i loro coetanei a mantenere viva l’arte, la bellezza e la cultura di cui il nostro paese è ricco”.

Grande soddisfazione ha espresso anche il sindaco di Albenga: “Complimenti vivissimi alla giovane vincitrice Chiara Bleve- commenta Riccardo Tomatis- agli altri cinque finalisti ed a tutti i partecipanti alla 36esima edizione del concorso pianistico di Albenga che cresce di anno in anno arricchendosi di momenti suggestivi e alzando sempre più il livello dei partecipanti. Quest’anno abbiamo introdotto una bellissima novità: un concerto di apertura che si è tenuto in Cattedrale. E’ stata una serata di altissimo livello artistico e culturale in una straordinaria location. Abbiamo avuto modo di ascoltare le note di Carlo Solinas, vincitore della passata edizione del concorso, e del maestro Roberto Grasso all’organo Serassi vero e proprio gioiello all’interno della cattedrale di cui l’associazione Valli in musica si prende cura. Il concorso in questo modo è uscito dalla sede dove tradizionalmente avvengono le esibizioni, l’Auditorium San Carlo, ed è entrato ancora più nel cuore della nostra splendida Albenga. Ringrazio la dottoressa Vasile che continua a far crescere questo che possiamo definire un vero e proprio evento che, negli anni, ha raggiunto livelli altissimi portando ad Albenga persone provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da più lontano offrendo una grande occasione di visibilità alla nostra città”.

CLAUDIO ALMANZI