A 55 anni si sente male e muore per strada: tragedia a Sestri Ponente

Si è sentito male all’improvviso in una mattina come tante ed è morto per strada. La tragedia è avvenuta nella zona di via Puccini a Sestri Ponente, all’altezza del ponte pedonale sopra la ferrovia.

Il genovese è stato soccorso da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

I soccorritori hanno tentato di rianimare il 55enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non si sa ancora quale sia la causa del decesso. E’ probabile che il pm di turno disponga l’esame autoptico.