I magistrati della Procura della Repubblica di Genova l’altro giorno hanno emesso un ordine di espiazione di pena detentiva a carico di un 80enne genovese, condannato per un caso di violenza sessuale.

Il pensionato doveva ancora scontare quattro anni di reclusione.

L’anziano è stato quindi rintracciato dai carabinieri e sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la sua residenza per quattro anni.

L’ex infermiere 80enne, che anni fa dopo la pensione aveva aperto un centro per i massaggi di fisioterapia, é stato condannato in via definitiva per avere abusato di una 18enne durante una seduta di fisioterapia.

La giovane aveva urlato ed era scappata via. Poi si era rivolta a un centro antiviolenza e da lì erano partite le indagini.