Furti in serie sui bus Amt, ladro algerino arrestato dai carabinieri

Furti sui bus Amt a Genova. Lo scorso novembre tre passeggeri avevano denunciato di avere subìto il furto del portafoglio, rubato senza che se ne accorgessero mentre viaggiavano a bordo di differenti bus Amt nella zona del Centro città.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri, anche tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere installate a bordo dei mezzi pubblici, avevano permesso di accertare che, in tutti e tre i casi, l’autore dei furti era lo stesso straniero.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di assegnare un’identità al ladro, identificandolo in un algerino di 50 anni, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato, abitante nel Centro storico genovese.

L’autorità giudiziaria ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per il nordafricano, essendoci un’altissima probabilità di reiterazione del reato.

Pertanto, dopo ulteriori ricerche, lo scorso fine settimana il 50enne straniero è stato rintracciato, arrestato e rinchiuso nel carcere di Marassi.

“Questa vicenda – hanno spiegato dal Comando provinciale dell’Arma – dimostra l’importanza per i cittadini vittime di reato di sporgere sempre denuncia presso le stazioni Carabinieri o gli altri uffici di Polizia, in quanto molto spesso la denuncia è necessaria per mettere le Forze dell’ordine a conoscenza di un fenomeno criminale oltre che per dare la possibilità di procedere ad un intervento risolutivo.

L’invito rivolto a tutti è quindi di non lasciare perdere qualora si dovesse subire un reato, ma di denunciare sempre il fatto, confidando che le istituzioni risponderanno”.