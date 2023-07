Villanova d’Albenga, valuta non dichiarata: nei guai passeggero dalla Romania

Valuta non dichiarata per 23mila euro è stata scoperta I funzionari dell’Agenzia delle dogane e i militari della Guardia di Finanza di Albenga oggi hanno riferito di avere scoperto all’aeroporto di Villanova d’Albenga della valuta non dichiarata per 23mila euro proveniente dalla Romania.

Durante i controlli nello scalo del Ponente ligure è emerso che un passeggero proveniente dalla Romania non ha dichiarato di trasportare nel bagaglio il contante superiore a10mila euro.

Il viaggiatore si è avvalso dell’oblazione, provvedendo immediatamente al pagamento della sanzione del caso, pari a 1.945 euro.