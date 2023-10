Via S. Luca, droga a carabinieri in borghese: nigeriano arrestato

Ieri i carabinieri di Genova hanno arrestato un nigeriano di 25 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, durante un servizio di controllo del Centro Storico genovese, svolto in abiti civili, nei pressi di via San Luca sono stati avvicinati dall’africano che, scambiandoli per potenziali consumatori, ha offerto ai carabinieri in borghese di acquistare un involucro di hashish.

Il nigeriano è stato prontamente bloccato e perquisito.

E’ stato quindi trovato in possesso di circa 42 grammi di hashish e denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività.

La droga e il denaro sono stati sequestrati.