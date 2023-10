Via Burlando e via Montello, furti in casa a raffica: ladri fuggiti indisturbati

Non soltanto Nervi e Castelletto. Nuova raffica di furti in appartamento a Genova e, stavolta, a essere presi di mira sono stati anche i quartieri considerati più popolari.

Sabato sera i ladri hanno razziato alcuni alloggi sopra a Marassi, riuscendo poi a fuggire indisturbati.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 22.30 in via Burlando, dove i malviventi sono entrati dalla finestra di una camera al piano strada e hanno portato via monili in oro dal valore ancora da quantificare.

Il secondo e terzo episodio sono stati registrati, sempre in tarda serata, in via Montello.

Nel primo caso i proprietari hanno trovato la porta di ingresso bloccata da un attaccapanni e hanno trovato una finestra semiaperta. Sono stati rubati alcuni gioielli.

Nel secondo caso è stata razziata un’abitazione affittata a degli studenti, dove i topi d’appartamento, entrando ancora una volta da una finestra, hanno trovato 3mila euro in contanti.