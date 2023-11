Val Bisagno, 17enne denuncia stupro di gruppo: quattro indagati

E’ andata in un alloggio in Val Bisagno per partecipare a una festa con quattro amici coetanei, ma poi ha riferito alla Polizia di essere caduta in una trappola e di essere stata abusata sessualmente.

La presunta vittima delle violenze sessuali è una studentessa genovese di 17 anni che lo scorso marzo ha denunciato lo stupro di gruppo agli agenti della Squadra Mobile.

Le indagini, qualche giorno fa, hanno portato a identificare quattro giovani di età compresa tra i 17 e i 20 anni, presunti autori dello stupro, che ora risultano indagati per violenza sessuale di gruppo.

L’episodio è stato riportato oggi dal quotidiano Il Secolo XIX.

La studentessa di un liceo del Centro cittadino sarebbe uscita un sabato come tanti per trascorrere la serata con alcune amiche.

Durante le ore notturne, però, avrebbe deciso di raggiungere alcuni amici che frequentava nella zona della stazione di Brignole.

I giovani l’avrebbero invitata a una festa all’interno di un’abitazione della Val Bisagno e la 17enne avrebbe scelto di andarci da sola.

All’interno dell’appartamento, però, non ci sarebbe stata alcuna festa e la minorenne si sarebbe trovata con i quattro giovani, che avrebbero abusato di lei.

Il giorno dopo il presunto stupro la 17enne ha racconta la sua versione dei fatti ai genitori e quindi ha presentato la denuncia.

Dopo mesi di indagine, gli investigatori genovesi hanno individuato i presunti autori delle violenze sessuali, che sono stati iscritti nel registro degli indagati.