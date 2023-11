Sciopero del Trasporto Pubblico proclamato da CUB, USB e UGL lunedì 27 novembre.

Si informa che in relazione allo sciopero nazionale proclamato rispettivamente dalle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti, Confederazione Cobas, ADL e SGB e da USB Lavoro Privato, previsto per lunedì 27 novembre 2023.

E’ stata emanata l’Ordinanza Ministeriale che dispone la riduzione a 4 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia. Mentre rimane confermato lo sciopero territoriale di 24 ore di UGL Autoferro.



Le modalità di astensione dal lavoro, in adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti, Confederazione Cobas, ADL e SGB e da USB. Lavoro Privato, sono come di seguito rideterminate.



Servizio di trasporto urbano Genova. Il personale viaggiante urbano si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00



Servizio di trasporto provinciale. Il personale viaggiante provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ferrovia Genova Casella. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Personale a terra comprese le biglietterie e Servizio Clienti. Il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Restano invariate, invece, le modalità precedentemente comunicate per quanto riguarda lo sciopero territoriale di UGL Autoferro:

Servizio di trasporto urbano Genova.

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale.

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella.

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.



In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che:

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da CUB Trasporti di Genova ed effettuato in data 6/11/2023 ha aderito il 6,73% degli operatori di esercizio urbani e il 5,09% degli operatori di esercizio provinciali; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da USB Lavoro Privato trasporti di Genova ed effettuato in data 12/05/2021 ha aderito il 5,23% degli operatori di esercizio urbani e il 12% degli operatori di esercizio provinciali; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della ferrovia Genova Casella.

Nell’ occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da UGL Autoferro ed effettuato in data 10/10/2023 hanno aderito il 39,66% degli operatori di esercizio urbani, il 3,03% degli addetti agli impianti speciali, il 25% tra il personale viaggiante addetto alla Ferrovia Genova Casella e il 20,49 % degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra i macchinisti della metropolitana. ABov