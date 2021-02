Ieri in tarda serata un ladro, dopo avere forzato la porta antipanico di un ristorante in via Ruspoli a Genova Foce, è entrato per rubare ma è stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio che si trovava in zona perché è subito scattato l’allarme.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno acchiappato 50enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia per furto.

Il ladro è stato arrestato per il reato di “tentato furto aggravato”.