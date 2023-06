Un’altra vincita milionaria con i Gratta e vinci, questa volta a Busto Arsizio

I Gratta e Vinci continuano a regalare ricchi premi e vincite milionarie. Il fascino del biglietto da grattare permane ancora fortemente negli italiani di tutto lo stivale, che dal nord al sud non fanno distinzione e cercano, quando possibile e nei limiti della sostenibilità, di tentare la fortuna.

I grattini sono tra i preferiti insieme alla Lotteria Italia e sempre più spesso permettono a fortunati giocatori di cambiare radicalmente la propria condizione economica realizzando magari qualche sogno nascosto.

Come successo recentemente a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove il biglietto della serie Oro 24 Carati ha “sganciato” un malloppo di ben 2 milioni di euro.

Il ticket fa parte di quei biglietti di fascia media dal costo di 10€ che consente di vincere, oltre ai già citati 2 milioni di euro, premi da 100mila, 20mila, 10mila, 5mila, mille euro e altri premi inferiori.

La probabilità di trovare il premio massimo è di 1 ogni 8.880.000 biglietti venduti, vale a dire lo 0,00001%. Una percentuale irrisoria che, però, a qualcuno deve pur capitare prima o poi.

Non si conosce l’identità del fortunato bustocchiese, che in questi casi si vede bene dal divulgare troppo la notizia per evitare la comparsa di parenti vicini e lontani in cerca di una qualche condivisione. Sappiamo però che il biglietto è stato acquistato presso la Tabaccheria 28 di Corso Sempione, 61 nel mese di maggio.

Un mese che si è rivelato ricco di vincite oltre quella appena citata, non solo fisicamente, ma anche tramite le reti digitali. Ad oggi, infatti, i gratta e vinci migliori sono disponibili anche online e si possono “grattare” direttamente dallo smartphone.

Esistono diverse applicazioni dedicate ai dispositivi mobili quali tablet e smartphone: una è quella ufficiale, chiamata MyLotteries, con la quale è possibile verificare i gratta e vinci, reperire informazioni sui punti vendita e sui biglietti, consultare le news, controllare le vincite e quant’altro, ma non si possono acquistare biglietti; le altre sono quelle dei concessionari online, come Sisal o Lottomatica, che consentono, oltre alle numerose funzionalità, di acquistare e grattare i biglietti direttamente online.

Dicevamo delle vincite nel mese di maggio/giugno. Due mesi che hanno fatto registrare un cospicuo numero di ricompense, tra cui la più alta di tutto il 2023 (e della storia dei gratta e vinci): 6 milioni di euro. È successo a Torino grazie al nuovissimo biglietto Vinci in Grande, ticket dal costo di 25€ che consente di ottenere il premio più alto presente in circolazione.

Si tratta, ovviamente, del biglietto più costoso tra quelli disponibili, ma è un prezzo che viene ripagato dall’alta probabilità di trovare un premio (1 ogni 4,03 è vincente) e dalla cifra record che è possibile ottenere.

Oltre a questo, pochi giorni fa è stato centrato a Rimini il “vitalizio” del Turista per Sempre, grazie al quale si ottengono 300.000€ subito, 6.000€ al mese per 20 anni e un bonus finale di 100.000€. Non male per un biglietto dal costo di appena 5€. Anche in questo caso non si conosce l’identità del vincitore. Come non si conosce quella del fortunato vincitore in provincia di Campobasso, per la precisione a San Giuliano del Sannio, paesino di poco meno di mille abitanti, che ha trovato ne Il Miliardario Maxi il premio di 2 milioni di euro.

Si conosce, invece, l’identità dei fortunati vincitori di Roma, che il primo maggio hanno acquistato il Miliardario Maxi e hanno grattato il premio massimo di 5 milioni di euro. Si tratta di una coppia di anziani, clienti soliti della tabaccheria Scuti in zona Talenti, che spesso si recano nel locale e talvolta tentano la fortuna con qualche gatta e vinci. Sembra proprio che la loro costanza sia stata ripagata alla grande. Siamo sicuri che sapranno come godersi il meritato premio.