Una piazza per ricordare Padre Giacomo, parroco per 30 anni della Chiesa di S.Giacomo a Cornigliano, la mozione è stata approvata

Una piazza intitolata a Giacomo Pala, parroco per 30 anni della Chiesa di San Giacomo Apostolo a Cornigliano.

La mozione presentata dal consigliere del gruppo Vince Genova Davide Falteri è stata approvata durante l’ultima seduta consigliare di Palazzo Tursi.

“Padre Giacomo – ha spiegato Falteri – è stato un vero punto di riferimento per tutta la comunità corniglianese, non solo per la sua attività al servizio della parrocchia con meritevoli iniziative di socialità e di coinvolgimento delle famiglie e dei giovani del territorio, ma anche per le battaglie in prima linea in favore della popolazione di Cornigliano.”

Il ricordo di Padre Giacomo Pala, a distanza di anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2012, è sempre forte e presente nella comunità per l’esempio che il sacerdote ha saputo dare in vita e per il forte senso di attaccamento che Don Pala aveva per il quartiere. Non era originario di Cornigliano (nato a Milano nel 1940) ma diceva sempre: “Sono orgoglioso di vivere a Cornigliano”.

Padre Giacomo faceva parte della compagnia degli Scolopi e arrivò al Calasanzio di Cornigliano nel 1981.

La legge n. 1188/1927, che regola la materia, prevede che l’intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonchè l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi, a persone decedute da oltre dieci anni.

Sono trascorsi 10 anni, esattamente il 24 giugno 2012, dalla morte di Don Pala all’età di 72 anni.

Da qui è nata la proposta di Falteri di intitolare una Strada o Piazza o Parco nel quartiere di Cornigliano per ricordare l’impegno per la comunità di Don Giacomo Pala, a 10 anni dalla sua scomparsa.

“Una proposta che non ha alcun tipo di colore politico – ha commentato Falteri – e per questo mi fa molto piacere che sia stata approvata nella seduta consigliare.”

La mozione ha di fatto impegnato il Sindaco e della Giunta a portare avanti tutte le procedure per traguardare l’intitolazione nei prossimi mesi.