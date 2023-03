Ultimo appuntamento di “Mondovisioni” e si conclude il 20 marzo al Sivori di Genova con “This stolen country of mine” di Marc Wiese.

Uno dei più affermati documentaristi tedeschi, Marc Wiese, ha diretto “This stolen country of mine” per descrivere com’è cambiato l’Ecuador con l’arrivo delle multinazionali cinesi.

Il film, introdotto dal giornalista Alessandro Cassinis, lunedì 20 marzo alle 20.30 al cinema Sivori di Genova conclude la rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”, organizzata da CineAgenzia e ospitata da Circuito.

Sarà proiettato in lingua originale spagnola con i sottotitoli in italiano e sarà replicato martedì 21 marzo alla sala Filmclub con tre proiezioni alle ore 16.30, 19 e 21. Biglietto intero 6 euro, Young e Campus 4 euro. Sono validi tutti gli abbonamenti di Circuito.

La Cina ha un’insaziabile fame di risorse naturali e nell’ultimo decennio ha sviluppato una politica economica aggressiva in Ecuador, il paese dell’America Latina con il maggior debito contratto con il gigante asiatico.

Per reazione si è sviluppata una resistenza indigena contro lo sfruttamento della terra, mentre la diplomazia cinese usava il governo ecuadoriano per trasformare il paese in una nuova colonia, dopo averlo reso dipendente dal credito con una serie di insostenibili trattati.

Quando il giornalista Fernando Villavicencio smaschera queste trame e ottiene l’accesso ai contratti tra i due paesi, il governo vuole mettere a tacere anche lui.

Si consegna alle forze di polizia, ma solo dopo avere passato i documenti a un collega de Il Paìs, che pubblica un ampio articolo di denuncia e provoca un terremoto politico.

I fatti narrati risalgono al governo del presidente ecuadoriano Rafael Correa e poi al suo successore, Lenin Moreno, i quali hanno portato il Paese ad essere il più indebitato in America Latina con la Cina.

Il film ricostruisce gli eventi che dall’insediamento di Correa hanno portato a un aumento della conflittualità interna e internazionale.

La notizia dell’arresto di Villavincencio conquista l’attenzione internazionale, mentre la giustizia prosegue le sue indagini, anche grazie ai materiali forniti dal giornalista, e giunge ad emettere la condanna.

Oggi Correa vive in Belgio e gode dello status di esiliato politico. La sua estradizione è stata bloccata. Wiese segue l’attività del giornalista e di Paúl Jarrín Mosquera, difensore civico che guida la resistenza, testimoniando anche la violenza delle forze dell’ordine tra gli abitanti che tentano di opporsi alle attività minerarie di estrazione di oro e argento, con una pesante ricaduta sulla salute della popolazione.

Il 2023 per il presidente Guillermo Lasso, in carica dal maggio 2021, si apre con nuovi negoziati tra Ecuador e Cina, a conclusione di un lungo dialogo per la sottoscrizione di un accordo di libero commercio.

Macchinari e beni strumentali in arrivo dal gigante asiatico, in cambio di prodotti prevalentemente della filiera agroalimentare. La lotta per la libertà e l’ecologia continua.

Marc Wiese, nato a Dortmund nel 1966, realizza documentari da 25 anni ed è membro dell’Associazione federale tedesca dei registi. Ha lavorato in molte aree di conflitto in tutto il mondo, e vinto numerosi premi internazionali per i suoi film, tra cui Kanun, Picture of Napalm Girl, Camp 14 e We Hold the Line (Mondovisioni 2020-2021).

