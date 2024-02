Tutto pronto per la Fiera di Sant’Agata a San Frutttuoso

E’ Tutto pronto per la Fiera di Sant’Agata che si svolge oggi, domenica 4 febbraio, nel quartiere di San Fruttuoso.

La viabilità è stata modificata con il posizionamento di alcune barriere.

La fiera, legata alla santa venerata nella chiesa omonima in via De Paoli, è un’occasione unica per fare acquisti tra i quasi 600 banchi di operatori provenienti da diverse regioni.

L’evento si sviluppa tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei, coinvolgendo una vasta gamma di categorie merceologiche, dal food all’abbigliamento, dall’utensileria per la casa alle piante da terrazzo e da giardino.

Photo Gallery