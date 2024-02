Il Consorzio Portofino Coast alla BIT 2024

Il Consorzio Portofino Coast è presente all’edizione 2024 della BIT di Milano.

Il Consorzio è posizionato nello stand della Regione Liguria insieme ad altri 27 co-espositori, tra cui Comune di Chiavari, Hotel Vis à Vis, Excelsior Palace Hotel, Golfo Paradiso Srl e Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, tutti prestigiosi Soci di Portofino Coast.

Il Consorzio Portofino Coast punta ad offrire una visione completa del territorio ligure, con un particolare focus sull’enogastronomia e sulle innumerevoli opportunità outdoor.

L’agenda del Consorzio per la BIT è ricca di appuntamenti, con circa 30 incontri già confermati con buyers italiani e internazionali, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, Europa e Sud America.

Un fitto calendario di incontri quello che vede interessato il Consorzio Portofino Coast per i mesi di febbraio e marzo: sono previste partecipazioni a eventi di rilevanza internazionale, tra cui The Event by Italy for Weddings a Roma il 6/7 febbraio, Association Days a Firenze dal 22 al 24 febbraio, entrambi in collaborazione con Meet in Liguria, e ITB Berlin, a Berlino dal 5 al 7 marzo.

Inoltre, il Consorzio è già in fase di preparazione per Discover Italy 2024, in programma dal 17 al 19 aprile, durante il quale sarà organizzato un programma di pre-tour sul territorio ligure per una quindicina di buyers stranieri.