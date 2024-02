Calcio – Don Bosco Spezia in cerca di continuità

La Spezia – Un Don Bosco Spezia da un po’ di tempo in salute si appresta a ricevere una Sampierdarenese a centroclassifica; e chissà che dalla sua attuale terza posizione non strizzi l’occhio al posto d’onore se non persino alla vetta in quel Girone B del campionato di Promozione ligure.

“Attenzione che nel girone d’andata contro di loro – chiama però tutti alla concentrazione mister Clodio Bastianelli – abbiamo subito la sconfitta più netta e meritata; anche se senza dubbio ci è servita…”.

Fra i rossoneri “out” il portiere Greci per squalifica dopo l’espulsione a Molassana e il capitano, Giordano, al centro della difesa (infortunio).

Si gioca alle ore 15 al “Franco Cimma” di Pagliari, domenica 4/3, arbitra Savino di Genova.