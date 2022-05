Tributo Carlo Riva, stile e fascino ritornano nel Golfo del Tigullio

Dal 2 al 5 giugno 2022 a Santa Margherita Ligure

Dopo il successo delle passate edizioni, torna a Santa Margherita Ligure il Tributo Carlo Riva. La IV edizione è in programma a Santa Margherita dal 2 al 5 giugno 2022.

Questa quarta edizione vedrà il brand Riva protagonista assoluto. Farà rivivere nel Golfo del Tigullio il mito tutto italiano dei motoscafi più iconici al mondo. Un simbolo di eleganza e stile senza tempo, festeggiando i 180 anni dalla nascita del Cantiere, i 60 dalla presentazione dell’Aquarama ed i 100 anni dalla nascita dell’Ing. Riva.

Il Tributo è organizzato dal “Riva Society Tigullio”, primo Club di Riva storici in Liguria, e il primo sul mare in Italia. Importante la collaborazione con Ascom Confcommercio e altri importanti enti del Territorio e si propone come occasione imperdibile per celebrare questa ricorrenza.

Questa quarta edizione è promossa dal Comune di Santa Margherita Ligure e dal Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure – Portofino. I Comuni di Portofino e Rapallo garantiranno il tradizionale supporto organizzativo e logistico.

L’appuntamento con il Tributo a Carlo Riva per trascorrere giornate uniche a Santa Margherita

Dal 2 al 5 giugno gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d’epoca si troveranno a Santa Margherita Ligure per trascorrervi giornate uniche. All’insegna del glamour più esclusivo e dell’entertainment, onorando uno dei brand che grazie all’inconfondibile savoir-faire ed heritage ha reso celebre il Made in Italy a livello internazionale, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e sfilate.

Il Tributo Carlo Riva, avrà luogo negli splendidi scenari offerti dal Golfo del Tigullio, culla del turismo della Riviera di Levante e vedrà Santa Margherita Ligure vero cuore pulsante della manifestazione. Saranno oltre 40 le imbarcazioni che ve ne prenderanno parte.

Qui l’area portuale d’interesse sarà quella di Calata del Porto, con il Villaggio Ospitalità allestito all’inizio della Calata stessa, mentre tutta la città sarà coinvolta nello spirito dell’evento e ospiterà incontri e iniziative dedicate a partecipanti e grande pubblico, tra cui spicca la mostra fotografica itinerante per tutta la durata del raduno.

L’evento si svolge su quattro giornate, di cui l’ultima opzionale, all’interno delle quali gli equipaggi presenti avranno modo di sfidarsi in singolari prove di abilità, navigare fianco a fianco e vivere dei momenti di convivialità unici, immersi nella suggestiva cornice marina.

Ad impreziosire ulteriormente il programmadi questa edizione, una piacevole novità. I partecipanti avranno la possibilità di godersi una suggestiva escursione presso gli storici borghi delle 5 Terre. Tale escursione precederà nella giornata conclusiva il tradizionale concorso di eleganza.