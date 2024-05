Torre Piloti, Cassazione conferma assoluzione per Angrisano e altri imputati

I giudici della Corte di Cassazione oggi hanno rigettato i ricorsi del Procuratore generale della Corte di Appello di Genova e da una delle parti civili contro la sentenza che lo scorso 10 marzo ha assolto gli imputati nel processo per il crollo della Torre piloti del Porto di Genova, la notte del 7 maggio 2013, causato dall’urto del cargo Jolly Nero, con un bilancio di nove morti.

Gli imputati erano accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Gli ermellini della Quarta Sezione penale della Cassazione hanno dunque confermato l’assoluzione per l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria, e per gli altri imputati.

In primo grado Angrisano era stato condannato a tre anni e poi assolto in appello insieme a tutti gli altri imputati, tra cui progettisti, un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il comandante dei Piloti.

Per gli stessi reati sono stati condannati i membri dell’equipaggio della nave Jolly Nero della compagnia di navigazione Messina. La condanna era diventata definitiva dopo la sentenza emessa dalla Cassazione il 26 novembre 2020.