Incidenti a S. Martino e Corso Italia, giovani motociclisti feriti gravi

La scorsa notte a Genova si sono registrati due distinti incidenti in cui sono rimasti gravemente feriti due motociclisti.

Il primo, con la dinamica ancora da chiarire, è avvenuto poco prima dell’una in via San Martino, dove un giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto soccorso. Il giovane è stato to intubato e ricoverato con prognosi riservata. Purtroppo risulta in pericolo di vita.

Intorno alle 3 e mezza, poi, si è registrato il secondo incidente stradale che è avvenuto in corso Italia.

A perdere il controllo della sua moto è stata una 20enne, che nell’impatto a terra ha riportato un trauma cranico, nonostante indossasse il casco.

E’ stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso al San Martino di Genova, ma non risulta in pericolo di vita.