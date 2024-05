Roma-Genoa: probabili formazioni e come vedere la partita in TV e streaming

Appuntamento alle ore 20.45 di oggi allo stadio Olimpico



Questa sera si svolge il l’incontro Roma-Genoa valido per la 37ª giornata di Serie A.

Ecco le ultime new sulle due squadre, le possibili formazioni e dove vedere la partita in tv o in streaming.

Roma-Genoa: le ultime news

Roma

Paulo Dybala, ancora alle prese con l’infortunio subito contro la Juventus, difficilmente sarà in campo. Baldanzi è pronto a prendere il suo posto nel tridente offensivo con El Shaarawy e Lukaku.

Genoa

Mister Gilardino, senza particolari pressioni di classifica, punta a sorprendere all’Olimpico affidandosi all’attacco di Gudmundsson e Retegui.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All.: Gilardino

Dove vedere Roma-Genoa in TV e streaming

La partita Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono seguire il match tramite l’app DAZN disponibile su smart TV, console PlayStation 4/5, Xbox, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

È possibile vedere la partita anche su tablet, PC e smartphone attraverso l’app o il sito di DAZN.