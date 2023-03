Torna la Genova Be Design Week dal 24 al 28 maggio con il tema energia esauribile e sempre disponibile (progettuale, umana e creativa).

Torna la Genova Be Design Week, i dettagli.

La manifestazione organizzata dal DiDe – Distretto del Design Genova, con il contributo e il supporto del Comune di Genova, dopo il successo delle passate edizioni, rianima il Centro Storico con luoghi espositivi unici, un programma d’iniziative sempre più ricco, opportunità d’incontro e un unico scopo: valorizzare il design e l’innovazione

Confermata la partecipazione del mondo nautico

Nasce anche una #call per i designer emergenti under 35

Dopo il successo delle passate edizioni, il record del 2022 con oltre 12 mila presenze e un programma sempre più ricco di eventi, incontri e iniziative torna dal 24 al 28 maggio 2023 nel Centro Storico di Genova, nella rive gauche di piazza San Lorenzo, la Genova BeDesign Week 2023, sostenuta anche quest’anno dal Comune di Genova, una delle manifestazioni più attese e consolidate del panorama artistico locale capace di coniugare bellezza, arte e creatività.

E che quest’anno, per la sua quarta edizione, sceglie l’energia come tema centrale: la scintilla tra design e innovazione che favorisce le trasformazioni e la ricerca, in sinergia con le università.

Nata dall’idea di un gruppo ristretto di professionisti che lavorano e gravitano attorno a piazza dei Giustiniani, centro nevralgico e cuore pulsante del Distretto del Design Genova, sostenuta e promossa sin dalla prima edizione da Ascom Confcommercio Genova, anche nel 2023 la manifestazione si prefigge gli obiettivi di rigenerare una porzione di territorio e di ricercare, diffondere e valorizzare il design.

Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design Genova, spiega:

«La Design Week genovese, giunta alla quarta edizione, si connota sempre di più per il suo ruolo culturale e professionale inquadrando il ruolo del design nella vita quotidiana e dei designer nella progettazione di un mondo migliore.

Il design non è una cosa. Non è un oggetto. Non è un materiale. È un’attività. È un’attività della mente. Come tema centrale della quarta edizione è stato scelto l’energia intesa come “energia creativa inesauribile e sempre disponibile” propulsore della sostenibilità e promotrice di soluzioni di progettazione energeticamente sostenibili in ambito urbano e domestico».

Grazie all’ingresso, nel 2022, di Confindustria Nautica diventata partner fissa della manifestazione, ogni anno sono in aumento gli espositori del mondo nautico che creano un perfetto equilibrio tra Design e Blu Design.

Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design di Genova, prosegue:

«L’estensione della manifestazione a Santa Maria di Castello verso l’area del Sestiere del Molo ci ha permesso di aumentare i punti espositivi e di riservare una parte di questi ai giovani designer emergenti under 35.

La GBDW è un evento per far conoscere le straordinarie realtà produttive del territorio e del total Design internazionale attraverso un’esposizione diffusa e un programma d’iniziative di alto profilo comprese quelle ludiche.

Integrando il mondo del design nautico l’abbiamo ulteriormente valorizzato portando il mare in luoghi di grande fascino e bellezza, sostenendo altresì la leadership di Genova nel settore nautico».

L’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli, dice:

«Dalla sua nascita, nel 2018, il Comune di Genova sostiene, ogni anno sempre più convintamente, la Design Week e tutti coloro che lavorano non solo a questo evento ma anche a chi quotidianamente lavora per la porzione di Centro Storico ricompresa nel grande perimetro del Distretto del Design.

Arriviamo a questa quarta edizione sempre più convinti che il modo di lavorare corretto sia questo: fare sistema tra istituzioni e privati, lavorare in una logica di partnership pubblico-privato essendo, come Comune, facilitatori e sostenitori di un progetto imprenditoriale e non solo, essere in grado di catalizzare progetti di rigenerazione urbana ed espansione territoriale.

Occupare gli spazi in maniera sana, legale e con la qualità che questi imprenditori testimoniano con il loro lavoro sul e per il territorio.

Ogni anno l’evento si amplia e arricchisce, segno tangibile della forza della Design Week e, proprio come il tema di questa edizione, della energia positiva che sa trasmettere».

NASCE LA #CALL PER I DESIGNER EMERGENTI UNDER 35

Grande novità dell’edizione 2023 della Genova BeDesign Week è la #call per i designer emergenti sotto i 35 anni di età. Per l’occasione sarà predisposto un percorso espositivo nei palazzi del distretto del design con i partecipanti che avranno la possibilità di allestire gratuitamente “piccoli” atri di palazzi individuati nella parte più antica del distretto. Un percorso che sarà segnalato e “raccontato”.

Il concorso è aperto a tutti, universitari e professionisti. I designer, dopo aver inviato i materiali, verranno selezionati dal Comitato Scientifico del Distretto del Design, composto da DiDe, DAD, ADI e Ordine degli Architetti di Genova.

I designer potranno inviare entro il 31 marzo 2023 i rispettivi lavori a commerciale@didegenova.it. P

er partecipare alla selezione occorre mandare una o più foto del progetto o del prototipo o dell’oggetto nel formato in jpg (300 dpi), indicare il nome del progetto – prototipo – oggetto, riportare una breve descrizione in relazione al tema “energia”, ed infine allegare il rispettivo curriculum vitae con foto dell’autore.

Ai designer verrà inviata una comunicazione via mail entro il 15 aprile: sia ai selezionati a cui verranno dati gli spazi gratuiti, sia ai segnalati che potranno partecipare ad un’esposizione collettiva.

La Genova BeDesign Week è sostenuta da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio Genova e Confindustria Nautica.

Info:

http://www.didegenova.it