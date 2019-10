The Script in uscita col nuovo album a novembre

In uscita l’8 novembre “Sunsets & Full Moons” del trio “The Script”

Nel 2020 la band live in Europa

THE SCRIPT, il trio irlandese che ha totalizzato 6 miliardi di stream, 30 milioni di singoli venduti, 10,8 milioni di album e 1,8 milioni di biglietti venduti, è pronto a intraprendere un nuovo capitolo della propria carriera, con la pubblicazione dell’album “Sunsets & Full Moons”, in uscita il prossimo 8 novembre e già disponibile in pre-order.

“Sunsets & Full Moons” è il perfetto esempio di quella scrittura in grado di parlare a tutti, senza distinzioni, tipica The Script, che li ha resi una band con una delle più solide fan-base in tutto il mondo. Primo singolo estratto da questo nuovo disco è l’emozionante “The Last Time”.

Sotto molti aspetti, “Sunsets & Full Moons” sembra il seguito dell’omonimo album di debutto del trio, formato da Danny O’Donoghue (voce, piano e chitarra), Mark Sheehan (cori, chitarra) e Glen Power (batteria).

Entrambi i dischi sono nati dopo momenti particolarmente difficili della vita di O’Donoghue. I brani sono il naturale riflesso delle personali esperienze ed emozioni dei membri della band, temi in cui i loro stessi fan si riconoscono.

“Penso che questo sia il disco più intenso che abbiamo mai realizzato,” afferma O’Donoghue, “la nostra musica è sempre stata un punto d’incontro con il nostro pubblico, uno scrivere sui nostri sentimenti, e poi condividerli”.

The Script si sono approcciati all’album rinvigoriti dal trionfale tour dopo la pubblicazione del fortunatissimo album “Freedom child”. Rispolverando i loro primi periodi, la band ha ritrovato la forza dietro le cose più semplici: un sound accattivante, melodie che rimangono in testa e l’emozione dei sentimenti più sinceri.

Hanno anche deciso di produrre loro stessi l’album, presso i Metropolis Studios, con l’aiuto per il missaggio di Mark ‘Spike’ Stent (Coldplay, Beyoncé, Frank Ocean), oltre a Manny Marroquin (Post Malone, Lizzo, Dua Lipa) e Dan Frampton (AuRa, Maejor, Jack Savoretti).

“Nessun orpello, nessuna produzione elaborata, siamo solo noi che suoniamo come una band” dichiara Sheehan “Siamo semplicemente noi che facciamo quello che sappiamo fare meglio”.

Per O’Donoghue, il tema prevalente dell’album è molto semplice: “Non importa quanto tutto diventi triste e cupo, il sole sorgerà comunque di nuovo”. Con questo spirito di speranza e positività, nonostante i momenti più duri, il senso di conforto e sollievo che riescono a trasmettere The Script è più vivo che mai.

Questa la tracklist di “Sunsets & Full Moons”: “Something Unreal”, “The Last Time”, “Run Through Walls”, “If You Don’t Love Yourself”, “Hurt People Hurt People”, “Same Time”, “Underdog”, “The Hurt Game”, “Hot Summer Nights”.

Da febbraio la band sarà in tour in Europa per presentare live “Sunsets & Full Moons”. Queste tutte le date annunciate:

FEBBRAIO

20 – UK, Liverpool, M&S Bank Arena

21 – UK, Leeds, First Direct Arena

22 – UK, Manchester, Arena

24 – UK, Bournemouth, International Centre

25 – UK, Brighton, Centre

26 – UK, Sheffield, FlyDSA Arena

28 – UK, Birmingham Resorts World Arena

29 – UK, London, The O2

MARZO

3 – UK, Belfast, SSE Arena

6 – Ireland, Dublin, 3Arena

7 – Ireland, Dublin, 3Arena

9 – UK, Nottingham, Motorpoint Arena

10 – UK, Cardiff, Motorpoint Arena

12 – UK, Glasgow, The SSE Hydro

13 – UK, Aberdeen, P&J Live Arena

14 – UK, Newcastle, Utilita Arena

16 – Germany, Cologne, Palladium

17 – Denmark, Copenhagen, TAP1

19 – Belgium, Brussels, Forest National

20 – Netherlands, Amsterdam, Ziggo Dome

21 – Netherland, Amsterdam, Ziggo Dome