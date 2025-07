Allarme a Quinto, ricomparsa alga tossica Ostreopsis Ovata

Sul litorale genovese, nelle zone di Quinto e Bagnara, è stata attivata la fase di allerta per la ricomparsa dell’Ostreopsis Ovata, l’alga tossica di cui è stata rilevata un’abbondante fioritura da parte di Arpal a causa delle attuali condizioni meteo marine e del troppo caldo.

Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova, sottolineando che la stazione di monitoraggio Mulino di Crevari rientra invece nella fase di routine.

“La fase di allerta – hanno spiegato da Tursi – non prevede alcun effetto significativo per la cittadinanza, ma è bene prestare maggiore attenzione”.

In presenza di fioritura dell’alga Ostreopsis Ovata possono infatti verificarsi effetti temporanei e reversibili sull’uomo, principalmente a carico delle prime vie respiratorie, dovuti al contatto con l’acqua di mare o all’inalazione dell’aerosol marino.

Il Comune di Genova, che è in costante contatto con Arpal e Asl 3 per garantire un monitoraggio continuo della situazione e adottare eventualmente ulteriori misure di tutela della salute pubblica, ha raccomandato prudenza nella frequentazione delle zone interessate, soprattutto in giornate ventose o con mare agitato.