Torna in Piazzale Mediterraneo a Bordighera BORDILANDIA il primo family park del Nord Italia, pronto ad accogliere bambini e famiglie

Torna in Piazzale Mediterraneo a Bordighera BORDILANDIA. Oggi alle ore 20.45 inaugura sul lungomare di Bordighera, in piazzale Mediterraneo, Bordilandia Park, il family park estivo più amato dal ponente ligure. Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino a sabato 13 settembre 2025. In occasione dell’evento inaugurale, la serata vedrà la presenza dei giocolieri animatori e dei trampolieri, inoltre sarà attiva una promozione speciale: il braccialetto giornaliero, che consente l’accesso a tutte le aree del parco, al costo ridotto di 15 euro anziché 24 euro. L’offerta sarà valida esclusivamente per la serata dell’inaugurazione che darà inizio alla nuova stagione.

«Anche quest’estate Bordilandia Park torna sul lungomare Argentina di Bordighera con un’area giochi molto rinnovata in cui si aggiungono una serie di eventi ricchi di magia e divertimento per tutte le famiglie – spiega Michele Uga, direttore di Bordilandia Park – Abbiamo introdotto nuove attrazioni tra cui il grande scivolo “Colosseo”, il “Colle Romano d’Aria” e un’area playground completamente nuova, dedicata specificamente ai più piccoli, oltre a un impianto di tappeti elastici a sei postazioni in linea per eseguire delle fantastiche evoluzioni.

Come ogni anno, il nostro family park si conferma un punto di riferimento per il divertimento estivo delle famiglie del Ponente Ligure e dei tanti turisti che scelgono Bordighera per le vacanze. Un luogo pensato per offrire momenti di svago, spensieratezza e gioco in un contesto unico sicuro e accogliente».

L’area gonfiabili si presenta quest’anno quasi completamente rinnovata, con strutture di ultima generazione pensate per garantire massimo divertimento e sicurezza a tutte le età. Tra le novità, il nuovo scivolo “Colosseo”, alto 10 metri che affianca il gonfiabile “Antica Roma”, già presente negli scorsi anni, anch’esso completamente rinnovato.

Accanto, il “Colle Romano d’Aria”, una grande collina morbida di 12 metri per lato, pensata per arrampicarsi e saltare. Completano le novità di questa stagione anche le nuove installazioni dedicate ai più piccoli: un nuovo percorso tra palline colorate, un playground con ostacoli morbidi, scivolo e un nuovo ponte tibetano, pensati per garantire un gioco libero e sicuro. Inoltre, è stato installato un nuovo impianto di tappeti elastici con sei postazioni singole che rendono l’attività fruibile in sicurezza.

Rimangono presenti anche le attrazioni più amate come la pista Baby Car (per moto e automobiline), il tiro a segno, i motoscafi sull’acqua nella zona “Waterfun”. Per i ragazzi e per i genitori è presente un’area dedicata al relax e al divertimento, attrezzata con giochi ricreativi che favoriscono la socializzazione e momenti di svago condiviso.

Dopo la giornata di apertura, che inaugura ufficialmente il periodo estivo ricco di intrattenimento per tutte le famiglie del ponente ligure, è in programma un variegato calendario di eventi gratuiti che si terranno ogni martedì sera alle ore 21 a Bordilandia Park. Si parte martedì 1 luglio con le attività di Face Art e l’intrattenimento di truccabimbi e caricaturista a cura di Ops! Teatro. Martedì 8 luglio arriva Monocirco con Squilibrio, mentre martedì 15 luglio è la volta della Pasticceria delle Meraviglie con Mr Paolo. Martedì 22 luglio tornano Amaranta e Tamarindo con lo spettacolo Love Circus e martedì 29 luglio è in scena il Fachiro Onireves con lo show Magie d’Oriente.

Ad agosto prosegue il calendario degli spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Martedì 5 tornano le attività di Face Art e Ops! Teatro, mentre martedì 12 agosto è la volta de Il Giardiniere Innamorato con Lello Clown. Venerdì 15 agosto è in programma la festa del pallone, martedì 19 agosto è dedicato al Teatro di Figura con Il Circo di Domani, presentato da Ops! e Fluffy!, e martedì 26 agosto chiude la stagione il Duo Kida, una coppia di giocolieri al loro debutto a Bordilandia Park.

Bordilandia Park continua a essere il punto di ritrovo annuale per bambini e famiglie provenienti da tutta la Riviera di Ponente, oltre che per numerosi turisti provenienti dalla Francia e da altre regioni estere. L’impegno dello staff nei confronti della sicurezza, della protezione e della libertà dei bambini, insieme alla cura degli impianti e degli spazi, ha portato Bordilandia Park ad essere incluso nel sito Mondoparchi, una sorta di “Guida Michelin” dei parchi giochi, che raccoglie i migliori parchi divertimento in Italia.

Bordilandia Park è aperto ogni sera dalle 20.45 a mezzanotte fino a sabato 13 settembre 2025