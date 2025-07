Infermiere 60enne del S. Martino muore sulla scogliera di Pontetto

Un infermiere 60enne del San Martino è morto oggi pomeriggio sulla scogliera di Pontetto, fra Bogliasco e Pieve Ligure, dove si trovava insieme al figlio e alla compagna.

Gli altri bagnanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma per il 60enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri, gli uomini della Guardia Costiera e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione del tragico episodio, l’infermiere si sarebbe tuffato in mare o sarebbe caduto dalla scogliera e finito in acqua. In ogni caso, sembra che sia stato colpito da un fatale malore.

I carabinieri hanno avviato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’episodio. E’ possibile che il pm di turno ordini l’esame autoptico per stabilire la causa del decesso dell’infermiere che abitava a Bogliasco.