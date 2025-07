Carcere di Sanremo, due agenti feriti da detenuti stranieri

Ancora violenze nelle carceri della Liguria. Ieri un agente di Polizia penitenziaria in forza al carcere di Sanremo è stato aggredito a calci e pugni da un detenuto straniero che pretendeva di uscire dalla cella.

Lo hanno denunciato oggi i responsabili del sindacato UilPa Polizia penitenziaria.

L’agente è stato trasferito in ospedale per la frattura dello sterno. Ne avrà per 30 giorni.

Inoltre, hanno denunciato i responsabili del sindacato Sappe Polizi penitenziaria, una poliziotta è stata medicata e ha ricevuto sette giorni di prognosi perchè ieri un altro detenuto straniero, durante il rientro in cella, ha spinto il cancello in malo modo ed è stata è stata ferita alla testa.

“Mentre certa politica e le associazioni del pianeta carceri – ha spiegato Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – si preoccupa unicamente dei ventilatori, frigoriferi e le celle dell’affettività, chi soffre realmente nelle carceri italiane, numeri alla mano viste le molteplici aggressioni, sono i poliziotti penitenziari.

Agenti che fanno anche turni di dodici ore, evidentemente perché la gestione dei servizi è fatta male, e ai quali, quando vengono aggrediti, sembrerebbe quasi che venga sconsigliato di denunciare i violenti”.