Voltri, musica in piazza: quando la banda ti fa volare tra i mari e i sogni

Ieri sera, alle 20, più o meno, Piazza Odicini si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie al concerto della Banda Musicale Città di Voltri APS. Un evento che ha messo il punto esclamativo sulla Festa delle Giornate del Mare in occasione del Patrono di Genova San Giovanni Battista. La vera notizia è questa: la banda è tornata in piazza per un concerto! E che concerto!

Dopo un po’ di tempo lontano da quello che è il suo palcoscenico naturalela Banda ha fatto un rientro in grande stile, accolto da un pubblico caloroso e affettuoso. Un ritorno atteso, desiderato, quasi evocato con la stessa speranza con cui si aspetta il primo bagno a mare della stagione.

E la Banda non ha deluso! In un’atmosfera serena, tra bambini e signore sedute in prima fila con il ventaglio, la Banda ha acceso la serata con un repertorio da far invidia a Spotify: si è partiti con musica sudamericana, calda e travolgente, che ha fatto muovere anche le sedie. A seguire, un medley tratto dalla colonna sonora di *Aladdin* ha riportato il pubblico su un tappeto volante musicale: tra sogni orientali, lampade magiche e un pizzico di nostalgia Disney, ci siamo ritrovati tutti un po’ bambini.

È poi arrivato il momento “cuore italiano”, con una fantasia di canzoni del Bel Paese: applausi a scena aperta, mani che tenevano il tempo, e probabilmente qualche lacrima per chi ha riconosciuto quei motivi che sanno di estati passate e di zii che cantano dopo il secondo bicchiere.

Non sono mancati omaggi di classe, come quelli a Santana – con le sue chitarre infuocate ripensate in chiave bandistica – e al genovese per eccellenza, Fabrizio De André, che da quelle parti è quasi più di un santo. Al pubblico, rapito, è stato regalto un bis. Di qualità. Con un sorriso e senza farsi pregare, hanno chiuso la serata con *Can’t Take My Eyes Off You*.

Una dichiarazione d’amore musicale che ha unito tutta la piazza, dai bambini in spalla alle persone di tutte le età sulle seggiole, sulle panchine ed in piedi intorno al Complesso bandistico tra i più anziani della Liguria. Un concerto che ha avuto il potere di far viaggiare tra continenti, cartoni animati, ricordi e passioni. Il tutto, senza muoversi da Voltri. Un grande ritorno, di quelli che fanno bene al cuore. E allora, a presto Banda di Voltri! Shimuhea

