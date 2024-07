Diana Senatore e il suo nuovo singolo “Fotogrammi”. La cantautrice salernitana pubblica si prepara anche per un uno show dal vivo.

Il 19 luglio è uscitoil terzo singolo dell’artista, con la musica di Andrea D’Amato che ha pensato ad un arrangiamento particolare, dove gli strumenti dialogano con la voce. Il ritmo della batteria, le suggestioni del pianoforte, la dolcezza degli archi, accompagnano e sorreggono il testo scritto dalla cantautrice salernitana.è un inno all’autenticità delle proprie emozioni, alla forza che nasce dalla fragilità e alla fine vi si identifica. È un invito a riflettere su ciò che è stato, ma al tempo stesso una speranza su ciò che sarà. È un incamminarsi verso l’ignoto, col desiderio di vivere intensamente in egual misura il buio e la luce.è anche un videoclip ideato e diretto da Massimo Mercurio (etichetta Adam Records) Come i due singoli precedenti “Bacio spaziale” e “Tra mille anni”, anche il nuovo branofarà parte dello spettacolo, già rappresentato in diverse occasioni che ritornerà venerdì 2 agosto nell’ambito del Chiazzolla Jam Festival a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno.è un progetto teatrale ispirato al libro omonimo da settimane nei primi 100 Bestseller di Amazon, ideato dalla scrittrice Gabriella Naddeo, che ha già raccolto preziosi consensi da parte del pubblico. E’ uno show poetico-musicale, una lente d’ingrandimento sulle riflessioni di una LEI e di un LUI sulle parole dell’amore. Sul palco saranno presenti Gabriella Naddeo, Tiziano Sica, Gabriele Contrada e Diana Senatore.