Sudtirol-Spezia 3-3, pari beffa nel finale per le Aquile

Inizia con un pari contro il Sudtirol il campionato dello Spezia in serie B.

Avvio dominato dai liguri che mettono subito molta intensità, Zurkowskispreca da ottima posizione, Moro sigla il vantaggio di testa. Gli altoatesini reagiscono con Casiraghi che dapprima sfiora il gol con un rasoterra dal limite poi firma il pareggio su rigore (fallo di Muhl su Odogwu). L’equilibrio dura poco: Reca con un cross tagliato dalla sinistra sorprende Poluzzi. In avvio di ripresa, però, il Sudtirol trova la via del pareggio: Dragowski atterra Merkaj in area e Piccinini assegna un nuovo penalty al Sudtirol, anche questo trasformato da Casiraghi, nonostante la sfera rimbalzi sul ginocchio di Dragowski. Dura poco la parità: al 17′ Moro, servito da Kouda, firma la propria doppietta personale e riporta lo Spezia in vantaggio. Ma non è finita. Al 3′ dei 9 minuti di recupero; Odogwufirma il 3-3 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Südtirol – Spezia: 3-3;

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

Ammoniti: 31′ Muhl (Sp), 48′ Ghiringhelli (Su), 69′ Nikolaou (Sp), 79′ Masiello (Su), 85′ Odogwu (Su), 92′ Antonucci (Sp);

Rete: 8′ Moro (Sp), 32′ Rig. Casiraghi (Su), 36′ Reca (Sp), 50′ Rig. Casiraghi (Su), 62′ Moro (Sp), 93′ Odogwu (Su);

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli (76′ Lonardi), Giorgini (45′ Broh), Masiello, Cuomo; Rover (76′ Cisco), Tait, Kofler (45′ Merkaj), Davi; Odogwu, Casiraghi (86′ Pecorino). All. Bisoli.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl (58′ Bastoni), Nikolaou, Reca (68′ Cassata); Bandinelli, Esposito, Zurkowski (58′ Kouda); Cipot (45′ Ekdal), Moro (83′ Pio Esposito), Antonucci. All. Alvini.

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì.